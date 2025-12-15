রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো হারল্যান অথেনটিক বিউটি কার্নিভ্যাল
রাজধানী ঢাকায় সম্প্রতি ‘হারল্যান অথেনটিক বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫’ শীর্ষক একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হারল্যান এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, এই বিশেষ সন্ধ্যায় দেশের ১৫০ জনের বেশি নামকরা কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রূপচর্চাকে শুধু চোখে দেখা নয়; বরং অনুভব করা। এই ভাবনা থেকেই হারল্যান আয়োজন করে অথেনটিক বিউটি কার্নিভ্যাল নামের এই উৎসব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় হারল্যান অথেনটিক বিউটি এক্সপেরিয়েন্স জোন। রক বিটসের তালে তালে অতিথিরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং সরাসরি স্কিনকেয়ার ও কসমেটিকস, তথা প্রসাধনী ও ত্বক পরিচর্যার পণ্য ব্যবহার করেন। এটিই হয়ে ওঠে এই কার্নিভ্যাল, তথা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন হারল্যানের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) তাসনিম হোসেন। তিনি বলেন, ‘হারল্যান স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে। বাজারে নকল ও ভেজাল স্কিনকেয়ার ও কালার কসমেটিকস পণ্যের ভিড়ে বাংলাদেশে আমরা আমাদের প্রতিটি পণ্য যেন ১০০ ভাগ অথেনটিক ও নিরাপদ হয়, তা নিশ্চিত করতে চাই। আমাদের মূল লক্ষ্য, নকল ও অস্বচ্ছতার বিপরীতে অথেনটিসিটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই আস্থা থেকেই আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।’