রপ্তানিকারকদের স্বস্তি: অগ্রিম আয়ের ১০% সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা তুলে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে রপ্তানি আয়ের অগ্রিম অর্থের একটি অংশ সংরক্ষণ করতে হয়। এই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম প্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করার এত দিনের বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ বৃহস্পতিবার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়।

মূলত রপ্তানিকারকদের নগদ প্রবাহ বাড়ানো ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান। নতুন নির্দেশনায় প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুসারে, রপ্তানিকারকের নিশ্চিত এলসি বা চুক্তি থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানি করা হবে। রপ্তানিকারকের পূর্ববর্তী রপ্তানি কার্যক্রম সন্তোষজনক হতে হবে ও অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা থাকতে হবে। এ ছাড়া অগ্রিম প্রাপ্ত অর্থ অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে।

ব্যবসায়িক মহলের মতে, এই শিথিলতা রপ্তানিকারকদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে, একই সঙ্গে ব্যাংকিং তদারকির মাধ্যমে নিয়মনীতি মেনে চলা নিশ্চিত করবে।

