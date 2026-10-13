কমিউনিটি ও টেকসই নগর গড়ায় অগ্রাধিকার

শেল্টেক্ লিমিটেড
কমিউনিটি ও টেকসই নগর গড়ায় অগ্রাধিকার
দেশের স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নততর শহর, শক্তিশালী কমিউনিটি ও টেকসই নগর গড়ায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে শেল্টেক্। প্রতিষ্ঠানটির চলমান দুটি প্রকল্পেও এর ছাপ রয়েছে। তা ছাড়া আবাসনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক খাতেও নজর রয়েছে।
শেল্টেক্ উইন্ডফ্লাওয়ার
আদাবরের বায়তুল আমান হাউজিংয়ে একটি প্লটে প্রায় ৮১ কাঠার বেশি জমির ওপর গড়ে উঠছে ‘শেল্টেক্ উইন্ডফ্লাওয়ার’। ১০ তলা (জি+৯) এই কন্ডোমিনিয়াম প্রকল্পে থাকছে ১৯২টি অ্যাপার্টমেন্ট। প্রতিটির আয়তন ১ হাজার ৪৪০ বর্গফুট, বেডরুম তিনটি। ১৯২টি গাড়ি রাখার জায়গা, আটটি লিফট ও তিনটি সিঁড়ি রয়েছে এ প্রকল্পে, যার মধ্যে একটি অগ্নিনির্বাপণ সিঁড়িও থাকার কথা বলছে প্রতিষ্ঠানটি। উইন্ডফ্লাওয়ারকে শুধু অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ কন্ডোমিনিয়ামের পরিবেশ তৈরি করা হবে।
ভিঞ্চিয়া শেল্টেক্ টাওয়ার
তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকার লাভ রোডের একটি প্লটে প্রায় ২৫ কাঠার বেশি জমিতে তৈরি হচ্ছে ‘ভিঞ্চিয়া শেল্টেক্ টাওয়ার’। দুটি বেসমেন্টসহ ১৪ তলা এই ভবনে থাকছে ৫১টি বাণিজ্যিক ইউনিট, যার আয়তন ৫৪৬ থেকে ৩ হাজার ৮০৯ বর্গফুট। ৬৭টি গাড়ির জায়গা, চারটি লিফট এবং অগ্নিনিরাপত্তা দরজাসহ দুটি সিঁড়ি রাখা হয়েছে। দ্বিউচ্চতার প্রবেশপথ, রিসেপশন, ওপেন স্কাই টেরেস, প্রার্থনার জায়গা, ল্যান্ডস্কেপ, জলাধার, ফায়ার কন্ট্রোল রুম ও ফায়ার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা থাকছে এই টাওয়ারে।