আজ দাম কমার শীর্ষে শ্যামপুর সুগার

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন হয়েছে ৩৯৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ২৯৩ কোটি ২০ লাখ টাকার। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩০৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭৪ দশমিক ৫২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৮ দশমিক ০৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৭০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৭১ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে শ্যামপুর সুগার।

শ্যামপুর সুগার

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে শ্যামপুর সুগার। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৪০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫৯ টাকা ২০ পয়সা।

নূরানি ডায়িং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে নূরানি ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৯০ পয়সা।

নর্দার্ন জুট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নর্দার্ন জুট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০০ টাকা ৭০ পয়সা; আজ দাম কমে হয়েছে ৯৭ টাকা।

আল–আরাফাহ্‌ ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আল-আরাফাহ্‌ ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ২২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৫০ পয়সা; আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা।

ইয়েকিন পলিমার

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইয়েকিন পলিমার লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ১৯ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৮ টাকা ২০ পয়সা।

