আজও দাম কমার শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৪৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৭৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৮৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন লেনদেন কমার পর দ্বিতীয় দিন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩১১ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮২ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৩১ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৩৩ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩২৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৮ টাকা ৪০ পয়সা।

আল-আরাফাহ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা।

এল আর গ্লোবাল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এল আর গ্লোবাল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা।

স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭১ টাকা ৭০ পয়সা।

আরএসআরএম স্টিল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আরএসআরএম স্টিল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা ৭০ পয়সা।

