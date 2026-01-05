শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।

আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৫৮ কোটি ৮১ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৩৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৮ কোটি ১৫ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫৪ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৯ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৬ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ০৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪৩টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৮৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ।

আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এ শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৩ টাকা ৩০ পয়সা।

বিচ হ্যাচারি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ৩০ পয়সা।

এস আলম কোল্ড রোল্ড

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা ২০ পয়সা।

কাট্টলি টেক্সটাইল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে কাট্টলি টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯ টাকা ৫০ পয়সা।

বিডি ওয়েল্ডিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিডি ওয়েল্ডিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা ৬০ পয়সা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন