শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে প্রাইম ফিন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ০৯ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার। অর্থাৎ চলতি সপ্তাহের প্রথম দুই দিনেই লেনদেন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৯১ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ২৩ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৫ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৪ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৫ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৭২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রাইম ফিন্যান্স।

প্রাইম ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ০৮ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

এনসিসিবিএল মিউচুয়াল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এনসিসিবিএল মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা, আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা।

জিএসপি ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিএসপি ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা।

ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৪ টাকা ৫০ পয়সা।

জিল বাংলা

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জিল বাংলা সুগার মিল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪০ টাকা ২০ পয়সা, আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৩৫ টাকা ১০ পয়সা।

