আজও দাম কমার শীর্ষে কেয়া কসমেটিকস

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৭৯০ কোটি ১৫ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৬৪৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৭৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনের পর প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩৯৯ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮৭ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫৮ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৭ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৮টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৬৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কেয়া কসমেটিকস।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে কেয়া কসমেটিকস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এনএফএমএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৪ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে উত্তরা ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৩ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সা।