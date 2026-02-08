শেয়ারবাজার

আজও দাম কমার শীর্ষে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৮৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনেই লেনদেন কমেছে।

রোববার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২২৯ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৫ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ।

রোববার দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৬২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৯টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সা।

মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৪ টাকা ১০ পয়সা।

মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৬ টাকা ৫০ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৩ টাকা ১০ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৪০ পয়সা।

