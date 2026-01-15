আজ দাম কমার শীর্ষে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৫ দশমিক ৯২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ কমেছে। বেড়েছে কেবল শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক। এই সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯১২ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০২টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২২০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক শূন্য শূন্য ৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৯ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে তুং হাই নিটিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জাহিন টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা।