লিখিত পরীক্ষায় উত্তর প্রদান ও খাতা উপস্থাপন কৌশল

স) প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করার আগে কয়েক সেকেন্ড ভেবে উত্তরকাঠামো কী হবে ঠিক করে নেবেন। এতে সাজানো উত্তর আসবে। এটাকে সময় অপচয় বলে না।

হ) অনেক সময় কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। তা যেন বাদ রাখা না হয়। যেমন নিচের ৬ নং প্রশ্নসহ ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিন। অর্থ হলো, ৬ নং দিতেই হবে। মোদ্দা কথা, প্রশ্নের নির্দেশনা ভালো করে বুঝতে হবে।

ড়) বাংলায় লিখিত উত্তরের ক্ষেত্রে Answer to the question no. 1 লেখার প্রয়োজন নেই। ‘১নং প্রশ্নের উত্তর’ লিখুন।



একটা কথা মনে রাখবেন, এমন কোনো কাজ খাতায় করে আসবেন না বা এমন কিছু লিখবেন না কিংবা এমন প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করবেন না, যাতে পরীক্ষকের মাথা গরম হয় বা তিনি বিরক্ত হন। কারণ, তিনি খেপে গেলে আপনাকে বিদায় নিতে হতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন এবং পড়াশোনা করুন। আগামী ২৯ নভেম্বর ২০২১ থেকে শুরু হওয়া লিখিত পরীক্ষায় আপনি সফল হোন। সবার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ সবাইকে।