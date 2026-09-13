বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ, পদ ১৮

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ, পদ ১৮
বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা
– অ্যানেসথেসিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগ (১)
– মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি বিভাগ (১)
– ফার্মাকোলজি বিভাগ (১)
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা
– অ্যানেসথেসিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগ (৪)
– ফার্মাকোলজি বিভাগ (১)
– ভাসকুলার সার্জারি বিভাগ (১)
বেতন স্কেল
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা
– ফার্মাকোলজি বিভাগ (২)
– চক্ষুবিজ্ঞান বিভাগ (১)
– রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগ (৫)
– ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ (জেরিয়াট্রিক মেডিসিন) (১)
বেতন স্কেল
৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়’ বরাবর জমা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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