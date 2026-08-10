চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ৬ থেকে ১৬ গ্রেডে চাকরি, পদ ২৫
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতালে ৬ থেকে ১৬ গ্রেডের ১১ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৩. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৪. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৫. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (অ্যানেসথেসিয়া)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৬. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট (পেডিয়েট্রিক্স)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৭. পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
৮. পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ১৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১১) ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।
৯. পদের নাম: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১১) ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।
১০. পদের নাম: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১১) ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।
১১. পদের নাম: কার্ডিওগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনকারীকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৭ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;
৮ থেকে ১০ নম্বর পদ: ১৫০ টাকা;
১১ নম্বর পদ: ১০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু: ১২ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শেষ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রাত ১২:০০টা।
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