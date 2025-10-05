চাকরি

বেসরকারি ব্যাংক নেবে ‘টিম লিডার’, স্নাতক পাসে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কার্যকর টিম তৈরি করতে হলে অবশ্যই একজন যোগ্য লিডার থাকতে হবেফাইল ছবি

বেসরকারি সিটি ব্যাংক পিএলসি ‘টিম লিডার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যেকোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
পদের বিবরণ
ব্যাংকের নাম: সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ব্যাংকাসুরেন্স বিজনেস, রিটেইল ব্যাংকিং (এসও-ইও)
পদের নাম: টিম লিডার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে বেতন
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
আবেদনে বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: চাকরির বিস্তারিত জানতে ও আবেদনের পদ্ধতি দেখুন এখানে

