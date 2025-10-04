নিয়োগ

অক্সফামে নিয়োগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকায় অক্সফাম নতুন হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। পদটি শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য। আবেদনকারীদেরকে ১১ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।

পদের দায়িত্ব

এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেশের ব্যবসায়িক উন্নয়ন, তহবিল সংগ্রহের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবেন। দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—

  • দাতা চিহ্নিতকরণ ও সম্পর্ক উন্নয়ন

  • প্রস্তাবনা তৈরি ও উচ্চমান নিশ্চিত করা

  • কৌশলগত অংশীদারত্ব গঠন

  • টিমের নেতৃত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা

  • নতুন তহবিল উৎস ও বেসরকারি খাতের অংশীদারত্ব সৃষ্টি

  • যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

  • প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি

  • প্রোগ্রাম ডিজাইন, তহবিল সংগ্রহ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা

  • আন্তর্জাতিক দাতা, যেমন FCDO, EU/ECHO, SIDA, UN এজেন্সি থেকে তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা

  • টিম নেতৃত্ব ও উচ্চমানের প্রস্তাবনা তৈরি করার দক্ষতা

  • ইংরেজিতে কথোপকথন ও লিখিত দক্ষতা

বেতন ও সুযোগ

  • বার্ষিক বেতন: ২,৯১৮,২৫৫ টাকা (১৩ মাসের ভিত্তিতে)

  • স্বাস্থ্য বিমা (নিজ, জীবনসঙ্গী ও সন্তান), প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ছুটি, জীবন বিমা, মোবাইল ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা

  • উচ্চ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্য বেতন আলোচনাযোগ্য

    আবেদনের তথ্য

আবেদন করতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে (jobs.oxfam.org.uk)

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫

প্রার্থীদের অবশ্যই সিভি ও কভার লেটার জমা দিতে হবে

অক্সফাম তার কর্মীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেয়। সংস্থাটি নারীদের, প্রতিবন্ধী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রার্থীদের আবেদন উৎসাহিত করছে।

একনজরে:

পদ: হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট

অফিস: ঢাকা

নিয়োগ ধরন: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

যোগ্যতা: স্নাতক + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা

ভাষা দক্ষতা: ইংরেজি

বার্ষিক বেতন: ২,৯১৮,২৫৫ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৫

