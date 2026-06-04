১৮৮০ অফিসার নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা ৬ জুন

১৮৮০ অফিসার নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা ৬ জুন
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ১০টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অফিসার (সাধারণ)’ পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৬ জুন ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী ঢাকা জেলার ৯টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ হাজার ৮৮০টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ১৬ মে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮ হাজার ৩৪০ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।
পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র তালিকা ও আসন বিন্যাসসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।