ব্র্যাকে নিয়োগ, ১৮ বছর হলেই আবেদন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন চলবে ৭ জুন ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।

চাকরির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—
আবেদনে বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
আবেদনে যোগ্যতা: যেকোনো ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) ডিগ্রি
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর
আবেদন শুরু: ৩০ মে ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ জুন ২০২৬

আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ, উখিয়া) জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

