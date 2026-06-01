বিদেশে পড়াশোনা না স্বল্পমেয়াদি গ্লোবাল কোর্স—শিক্ষার্থীদের জন্য কোনটি বেশি কার্যকর

বিদেশে পড়াশোনা না স্বল্পমেয়াদি গ্লোবাল কোর্স—শিক্ষার্থীদের জন্য কোনটি বেশি কার্যকর
আন্তর্জাতিক সহযোগিতাভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি গ্লোবাল প্রোগ্রাম চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা নিজ দেশে থেকেই বৈশ্বিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। তা-ও আবার তুলনামূলকভাবে কম খরচে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি পড়াশোনার বিকল্প হিসেবে নতুন ধরনের এই শিক্ষাব্যবস্থা কি না, তা নিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে আলোচনা বাড়ছে।
গ্লোবাল ক্লাসরুম
ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব বাড়ার ফলে এশিয়ার দেশগুলোয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে। এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক শিক্ষা, গবেষণা কাঠামো এবং আন্তসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব প্রোগ্রাম কেবল বিদেশে পড়াশোনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়; বরং আলাদা ধরনের শিক্ষানভিজ্ঞতা। যেসব শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদেশে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পড়াশোনা করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য এটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পাওয়ার একটি বাস্তবসম্মত সুযোগ তৈরি করছে।
বিদেশে পড়াশোনার বিকল্প কী হতে পারে
শিক্ষাবিদদের মতে, স্বল্পমেয়াদি গ্লোবাল প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি এবং শিল্প খাতের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এতে তাঁরা বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।
তবে পূর্ণাঙ্গ বিদেশি ডিগ্রির সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিদেশে দীর্ঘ সময় বসবাসের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক অভিযোজন, ব্যক্তিগত বিকাশ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তা স্বল্পমেয়াদি প্রোগ্রামে পুরোপুরি পাওয়া কঠিন।
চাকরিদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে
বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে নিয়োগদাতারা কেবল ডিগ্রি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেটির চেয়ে দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, দলগত কাজ ও শিল্প খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ এখন চাকরির বাজারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তবে এখনো অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগদাতা পূর্ণাঙ্গ বিদেশি ডিগ্রিকে বেশি মূল্য দেয়।
নেটওয়ার্কিংয়ে রয়ে গেছে পার্থক্য
স্বল্পমেয়াদি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক শিক্ষক, গবেষণা প্রকল্প ও বৈশ্বিক অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেও, বিদেশে কয়েক বছর একসঙ্গে পড়াশোনা করে যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি হয়, তা তুলনামূলক গভীর।
তবে দ্বৈত ডিগ্রি, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এবং যৌথ উদ্যোগগুলো এই ব্যবধান কিছুটা কমিয়ে আনছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
বিকল্প পথ, প্রতিস্থাপন নয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম বিদেশে পূর্ণাঙ্গ পড়াশোনার বিকল্প নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার একটি নতুন পথ। ফলে এখন শিক্ষার্থীদের সামনে একাধিক পথ খুলে যাচ্ছে। তারা চাইলে দেশীয় শিক্ষার মধ্যেই বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে, আবার প্রয়োজন হলে পূর্ণাঙ্গ বিদেশি ডিগ্রিও নিতে পারছে।
পরিবর্তিত এই বাস্তবতায়, স্বল্পমেয়াদি গ্লোবাল প্রোগ্রাম বিদেশে পড়াশোনাকে সরিয়ে দিচ্ছে না; বরং আন্তর্জাতিক শিক্ষার ধারণাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে।