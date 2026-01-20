বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি, মূল বেতন ১৮০০০
বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে।
পদের নাম: ড্রাইভার, গ্রেড–এ
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনের জন্য প্রার্থীকে ন্যূনতম এসএসসি পাস হতে হবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং শারীরিক সুস্থতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনে বয়সসীমা: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট কাজে অধিক অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া: পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ (শিক্ষাগত সনদের কপি, অভিজ্ঞতা সনদ, ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নাগরিকত্ব সনদ) আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে ‘মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), বিসিপিসিএল, ইউনিক ট্রেড সেন্টার (৫ম তলা), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫’ এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি: বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লি.–এর অনুকূলে ১০০/- (একশত) টাকার অফেরতযোগ্য পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)।