ব্র্যাকে চাকরি, আবেদন ৩০ মার্চ পর্যন্ত
ব্র্যাক ট্রাভেল সার্ভিস তাদের হেড অফিসের জন্য ডেপুটি ম্যানেজার (এয়ার টিকেটিং) খুঁজছে। ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট এবং গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে আপনিও করতে পারেন আবেদন।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার, এয়ার টিকেটিং (Deputy Manager, Air Ticketing)।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক।
বিভাগ: ব্র্যাক ট্রাভেল সার্ভিস।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ মার্চ ২০২৬।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্যুরিজম বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক ডিগ্রি।
সার্টিফিকেশন: GDS Certification থাকা বাধ্যতামূলক।
অভিজ্ঞতা: এয়ারলাইন টিকেটিং বা ট্রাভেল এজেন্সিতে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
কারিগরি দক্ষতা: Amadeus, Sabre বা Galileo সফটওয়্যারে গভীর জ্ঞান এবং MS Office-এ দক্ষতা।
অন্যান্য সুবিধা—
ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমাসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে ক্লিক করুন এখানে