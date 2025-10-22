চাকরি

আইনজীবী নিয়োগ দিচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)

আইনজীবী প্যানেল তৈরির জন্য আইনজীবী নিয়োগ দেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ডিএসসিসির পক্ষে/বিপক্ষে উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য এ আইনজীবী প্যানেল তৈরি করা হবে। আবেদন করতে লাগবে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

পদের নাম ও বিবরণ
 ১. উচ্চ আদালতের তালিকাভুক্ত আইনজীবী
শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি, এলএলএম/বার-অ্যাট-ল ডিগ্রি। আইনজীবী হিসেবে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ঢাকা শহরে নিজস্ব বা ভাড়ায় চেম্বার থাকতে হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে তালিকাভুক্ত আইনজীবীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা ১০০ নম্বরে

২. নিম্ন আদালতে তালিকাভুক্ত আইনজীবী
শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি/এলএলএম/বার-অ্যাট-ল ডিগ্রি। আইন পেশায় নিম্ন আদালতে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ঢাকা শহরে নিজস্ব বা ভাড়ায় চেম্বার থাকতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
ডিএসসিসির বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সম্মানী (সরকারি ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) প্রাপ্য হবেন।
আবেদনের নিয়ম ও ঠিকানা
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র, আইন কর্মকর্তা, আইন বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, নগর ভবন (কক্ষ নম্বর-৪৩৫), ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০ বরাবর আগামী ২৩/১১/২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
২৩ নভেম্বর ২০২৫।

আরও পড়ুন

খুলনায় বেসরকারি সংস্থায় প্রোগ্রাম অফিসার নিয়োগ, বেতন ৬৪,০০০ টাকা

শর্তাবলি
১. প্যানেল আইনজীবী ডিএসসিসির স্বার্থ আছে এমন কোনো মামলায় ডিএসসিসির বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।
২. নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবীকে মামলার হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন মামলার তালিকাসহ ডিএসসিসির নির্দিষ্ট ছকে প্রতি মাসে আইন বিভাগে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।
৩. কোনো মামলার রায়/আদেশ ডিএসসিসির পক্ষে/বিপক্ষে হলে তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মতামতসহ আইন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
৪. যেকোনো একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন

৫০০ টাকা, ৫%, ৭.৫%, শেষে ১৫%—শিক্ষকেরা কত টাকা বেশি পাবেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
চাকরি থেকে আরও পড়ুন