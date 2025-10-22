চাকরি

খুলনায় বেসরকারি সংস্থায় প্রোগ্রাম অফিসার নিয়োগ, বেতন ৬৪,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসরকারি সংস্থা নেবে প্রোগ্রাম অফিসারছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ খুলনা অফিসে ‘প্রোগ্রাম অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিক এই পদে মাসিক বেতন ৬৪,০০০ টাকা। সঙ্গে উৎসব ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা এবং মোবাইল ভাতা দেওয়া হবে।

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্থানীয় সম্প্রদায় ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে পানির সঠিক ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রচারণা চালাবেন। তিনি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ও লিঙ্গ সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। এ ছাড়া পরিকল্পনা, বাজেটিং, অংশীদার সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্বও থাকছে।

প্রার্থীকে সামাজিক বিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বা নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়নে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। কমপক্ষে তিন বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার, পরিকল্পনা, অংশীদার ব্যবস্থাপনা, লিঙ্গসমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়েও দক্ষ হতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগদক্ষতা আবশ্যক।

আবেদন করতে হবে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অনলাইনে। ওয়াটারএইড বাংলাদেশ আবেদনপ্রক্রিয়ায় কোনো অর্থ গ্রহণ করে না।

একনজরে চাকরি

সংস্থা: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

পদ: প্রোগ্রাম অফিসার

কর্মস্থল: খুলনা

বেতন: ৬৪,০০০ টাকা (মাসিক), সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা

চুক্তির মেয়াদ: দীর্ঘমেয়াদি

যোগ্যতা: স্নাতক/ স্নাতকোত্তর (সামাজিক বিজ্ঞান/ উন্নয়ন অধ্যয়ন/ নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়ন)

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫

বিস্তারিত জানতে: https://apply.workable.com/wateraid/j/56E16BDE58/

