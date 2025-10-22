নিয়োগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদসংখ্যা ৪০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, হল ও দপ্তরে ৪০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এসব শূন্য পদে স্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৩ নভেম্বর।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ভোজনালয় সহকারী

এ এফ রহমান হল

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২. প্রহরী

এ এফ রহমান হল

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩. পাচক

এ এফ রহমান হল

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

৪. সর্টার

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,৮০০–২১,৩১০/–

৫. অর্ডালী পিয়ন

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৬. মালী

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৭. টেকনিশিয়ান হেলপার (ইলেকট্রিক্যাল)

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি। সংশ্লিষ্ট কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

৮. ফিটার

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,৮০০–২১,৩১০/–

৯. ব্লু–প্রিন্টার

প্রকৌশল দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

১০. পাম্প সহকারী

প্রকৌশল দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

১১. নমুনা সংগ্রহকারী

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

১২. নার্সারি সহকারী

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

১৩. অফিস পিয়ন

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

১৪. সহকারী অপারেটর (ইলেকট্রনিকস)

সমাজবিজ্ঞান অনুষদ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

১৫. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

১৬. নমুনা সংগ্রহকারী

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

১৭. ওয়ার্কশপ টেকনিশিয়ান

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০–২০,৫৭০/–

১৮. বার্তাবাহক

গ্রন্থাগার দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,৮০০–২১,৩১০/–

১৯. অফিস পিয়ন

গ্রন্থাগার দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২০. ক্লিনার

গ্রন্থাগার দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২১. ঝাড়ুদার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২২. অফিস পিয়ন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৩. বাস কন্ডাক্টর

পরিবহন দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৯,০০০–২১,৮০০/–

২৪. অফিস পিয়ন

মার্কেটিং বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৫. ঝাড়ুদার

মার্কেটিং বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৬. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

পরিসংখ্যান বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৭. মালী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৮. অফিস পিয়ন

ফিন্যান্স বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

২৯. অফিস পিয়ন

ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩০. ভোজনালয় সহকারী

শাহ আমানত হল

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩১. লাউঞ্জ বয়

বিজ্ঞান অনুষদ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩২. টেবিল বর

বিজ্ঞান অনুষদ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৩. ভোজনালয় সহকারী

শাহজালাল হল

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৪. হেলপার

সি. বি. প্রেস

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৫. প্রহরী

নিরাপত্তা দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৬. অফিস পিয়ন

উপাচার্য দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৭. অর্ডালী পিয়ন

উপাচার্য দপ্তর

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

৩৮. অফিস পিয়ন

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/–

আবেদনের নিয়ম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর অথবা চবি ওয়েবসাইট (www.cu.ac.bd) থেকে এক কপি নমুনা ফরম সংগ্রহ করে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে অফিস চলাকালে (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট) ছয় কপি দরখাস্ত পাঠাতে হবে। ১ (এক) কপি দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছানো ঝুঁকিপূর্ণ বলে সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

আবেদনের ঠিকানা

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবেদন ফি

৩০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট বা পে–অর্ডার)

আবেদনের শেষ সময়

১৩ নভেম্বর ২০২৫

