বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি, ৬ষ্ঠ ও ৯ম গ্রেডে নেবে ১৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১৭টি পদে নিয়োগে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬ষ্ঠ ও ৯ম গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরির পদে আবেদন চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান হতে অন্যূন এমবিবিএস ডিগ্রি; এবং সরকারি/আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
২. পদের নাম: বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি/বিএজি (কৃষি বিজ্ঞান/কৃষি অর্থনীতি/কৃষি প্রকৌশল) অথবা কৃষি পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়ন/উদ্ভিদ বিজ্ঞান/পরিসংখ্যানে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং শিক্ষা জীবনের সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৩. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকসহ (সম্মান) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্স ডিগ্রি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৪. পদের নাম: সংরক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল) এ অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি এবং শিক্ষা জীবনের সব স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
বয়সসীমা
১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর;
২–৪ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
(ক) ১ নম্বর পদে আবেদনে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘মডেল ফরম’ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। www.bsri.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পাওয়া যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি বা হাতে হাতে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। আবেদনপত্রের খামের ওপর পদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(খ) ২–৪ নম্বর পদে ইচ্ছুক প্রার্থীরা https://bsri.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি
২০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট বরাবর জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট শাখা, পাবনা–এর অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে)।
**অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৮ জানুয়ারি ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ (ডাকযোগে আবেদনের ক্ষেত্রে এই তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে)।

