রেড ক্রিসেন্টে চাকরি, বেতন ৭৫ হাজার টাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শেল্টার অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি এ পদে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। কেউ এ পদে নিয়োগ পেলে মাসে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
পদের নাম: শেল্টার অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার
চাকরির ধরন: বেসরকারি চাকরি (চুক্তিভিত্তিক)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: কক্সবাজার
বেতন: ৭৫ হাজার টাকা (মাসিক)
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬