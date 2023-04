বিসিএসের ভাইভা যেমন হতে পারে

বোর্ড: জেলা প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি কী?

প্রার্থী: স্যার, দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট ১৮৩৬।

বোর্ড: জেলা পর্যায়ে কাকে চিফ প্রটোকল অফিসার বলে?

প্রার্থী: সরি স্যার, বলতে পারছি না।

বোর্ড: Ok. No problem. Answer is DC. Who was the first foreign minister in independent Bangladesh?

প্রার্থী: Mr. Abdus Samad Azad, sir.

বোর্ড: Who is the current cabinet secretary of Bangladesh?

প্রার্থী: Mr. Khandker Anwarul Islam, sir.