‘শেয়ার আর স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী’

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: আইআরআর কী?

প্রার্থী: IRR is the discount rate at which NPV of a project is zero.

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: কোনটি অধিক উপযোগী—NPV নাকি IRR, এক লাইনে বলবেন।

প্রার্থী: স্যার, NPV কারণ এটি ক্যাশ ফ্লো, টাইম ভ্যালু অব মানি ও রিস্ক বিবেচনা করে।

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড: MIRR কখন ব্যবহার করা হয়?

প্রার্থী: To eliminate the issue of multiple IRR, MIRR is used.