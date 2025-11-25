খবর

৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা দুই দিন পরে, পেছানোর দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত

প্রথম আলো ডেস্ক
ঢাকা
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে কর্মসূচি পালন করছেনর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশপ্রথম আলো ফাইল ছবি

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও আসনবিন্যাস প্রকাশ হয়েছে গতকাল সোমবার রাতে। এদিকে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীদের একাংশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় যমুনা অভিমুখে লং মার্চের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। গতকাল সোমবার রাতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর থেকেই পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন চলছে। লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে স্মারকলিপি, মিছিল, অবরোধ ও অনশনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন। নীলক্ষেত ও শাহবাগ মোড় অবরোধের পাশাপাশি রাজশাহী ও ময়মনসিংহে রেলপথও অবরুদ্ধ হয়। অবরোধ করা হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কও। তারিখ না পেছালে পরীক্ষা বর্জন কারার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনের অংশ নেওয়া নেতৃবৃন্দ।

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪৭তম বিসিএসের রুটিন প্রকাশ.pdf
ডাউনলোড

আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষার সময়সূচি—

  • ২৭ নভেম্বর: বাংলা (০০১)

  • ৩০ নভেম্বর: বাংলা (০০২)

  • ১ ডিসেম্বর: ইংরেজি (০০৩)

  • ৩ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ বিষয়াবলি (০০৫)

  • ৪ ডিসেম্বর: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (০০৭)

  • ৭ ডিসেম্বর: গাণিতিক যুক্তি (০০৮) ও মানসিক দক্ষতা (০০৯)

  • ৮ ডিসেম্বর: সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (০১০)

  • ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরের ২৫৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ চাকরিপ্রার্থী। এতে মোট উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৪৪ জন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

