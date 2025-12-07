খবর

জনতা ব্যাংকের অফিসার পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগেই গুছিয়ে রাখুনফাইল ছবি প্রথম আলো

জনতা ব্যাংক পিএলসির ২০২২ সালভিত্তিক ‘অফিসার-রুরাল ক্রেডিট’ পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০, ২১, ২২ ও ২৪ ডিসেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার-রুরাল ক্রেডিট (১০ম গ্রেড)

পদসংখ্যা: ১১৪

পরীক্ষার সময়সূচি

২০ ডিসেম্বর ২০২৫

২১ ডিসেম্বর ২০২৫

২২ ডিসেম্বর ২০২৫

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রতিদিন সকাল ৮টায় শুরু হবে।

পরীক্ষার স্থান

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যলয় (প্রধান ভবনের চতুর্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা।

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১. চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

২. অনলাইন আবেদনে উল্লিখিত অধ্যাদির সমর্থনে প্রমাণক দলিলাদির মূল কপি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

২৯ জুন ২০২৫ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৪৪৫ প্রার্থী।

