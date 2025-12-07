জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৪
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক পদে ২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৫ জানুয়ারি ২০২৬। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১) এবং কম্পিউটার সায়েন্স (১)।
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা।
২. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: আইন (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১)
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), শিক্ষা (১), সমাজবিজ্ঞান (১), হিসাববিজ্ঞান (১), আইন (১), পরিসংখ্যান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)।
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৪. প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), বাংলা (১), হিসাববিজ্ঞান (১), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১), রসায়নবিজ্ঞান (১), পদার্থবিজ্ঞান (১), গণিত (১), পরিসংখ্যান (১), প্রাণিবিদ্যা (১), মনোবিজ্ঞান (১), ভূগোল ও পরিবেশ (২টি), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
অনলাইন আবেদনের প্রিন্ট কপিসহ সব ডকুমেন্টের সত্যায়িত কপি ৯ সেট ডাকযোগে বা হাতে হাতে ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অফিস সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি
২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়
৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৪টা।
নিয়োগসংক্রান্ত সব শর্ত ও আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট –এ পাওয়া যাবে।