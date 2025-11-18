খবর

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে নিয়োগের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ৩টি পদে আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব খাতে ২০তম গ্রেডের ৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২০ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;
আাবেদন শেষ:  ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদন–সংক্রান্ত নিয়মাবলি দেখুন এই ওয়েবসাইটে

