এনটিআরসিএর প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কবে, আসছে ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষা

এনটিআরসিএর প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কবে, আসছে ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষা
প্রথমবারের মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান, সহকারী প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সুপার, সহকারী সুপার নিয়োগ দিচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। নিয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহের কাজ চলমান বলে জানিয়েছে এনটিআরসিএ।
এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তালিকা তৈরির কাজ দ্রুত শেষ হবে। জাতীয় নির্বাচনের পর ফেব্রুয়ারি মাসেই নিয়োগপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত কাজ শুরু করা হবে।
১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষা কবে
সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ আছে ৬৭ হাজার ২০৮টি। তবে আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ২১ হাজার। শূন্যপদ পূরণে দ্রুতই শুরু হতে যাচ্ছে ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রক্রিয়া।
এ বিষয়ে এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান বলেন, ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সুপারিশ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নিয়োগের কার্যক্রম শেষ হলেই ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হবে। টেলিটক এবং অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকের পর তারিখ নির্ধারিত হতে পারে।
এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নিয়োগের কার্যক্রম এবং ১৯তম নিবন্ধনবিষয়ক বৈঠক হতে পারে।