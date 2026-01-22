প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে উত্তীর্ণ ৬৯২৬৫, জেলাভিত্তিক ফলে বেশি নির্বাচিত চট্টগ্রামে

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে উত্তীর্ণ ৬৯২৬৫, জেলাভিত্তিক ফলে বেশি নির্বাচিত চট্টগ্রামে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬৯ হাজার ২৬৫ জন প্রার্থী। জেলাভিত্তিক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (https://dpe.gov.bd) এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৬৯ হাজার ২৬৫ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬১ জেলায় (পার্বত্য ৩ জেলা ব্যতীত) ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে একযোগে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৬টি শর্তে সর্বমোট ৬৯ হাজার ২৬৫ (উনসত্তর হাজার দুই শত পঁয়ষট্টি) জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
এদিকে জেলাভিত্তিক ফলাফলে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ জেলার ২ হাজার ৮০৭ প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। এর পরেই ২ হাজার ৫৬৪ প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন কুমিল্লা জেলা থেকে। কুড়িগ্রাম থেকে ২ হাজার ৪৬০, দিনাজপুর থেকে ২ হাজার ৪২১, গাইবান্ধা থেকে ২ হাজার ২৯৫, সিরাজগঞ্জ থেকে ২ হাজার ১২৩, সুনামগঞ্জ থেকে ২ হাজার ৬০ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে ৬ শর্তের কথা বলা হয়েছে—
১. এ ফলাফল সাময়িক ফলাফল হিসেবে গণ্য হবে। এ ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীরা কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ ফলাফল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজস্বখাতভুকৃত ‘সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫’- এর কোনো শূন্য পদে নিয়োগের জন্য কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করে না।
২. প্রকাশিত ফলাফলের যে কোনো পর্যায়ে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি/ত্রুটি-বিচ্যুতি/মুদ্রণজনিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করার বা প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ফলাফল বাতিল করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৩. কোনো প্রার্থী ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল তথ্য প্রদান করলে কিংবা কোনো তথ্য গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান/প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ তার ফলাফল বা নির্বাচন বাতিল করতে পারবে।
৪. প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ অনুসরণপূর্বক নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।
৫. মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।
৬. মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর ক্রমানুসারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট -এ পাওয়া যাবে।
এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ১০ লাখ ৮০ হাজারের বেশি প্রার্থী। অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবারের নিয়োগ পরীক্ষায় মোট আবেদনকারীর মধ্যে ৭৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা খুব শিগগির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।