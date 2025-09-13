বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী (গ্রেড-১৬) পদে জনবল নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় মোট ২৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ শনিবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে টেলিটক কর্তৃক SMS এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটের (www.bhtpa.gov.bd) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
* হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গ্রেড-১৬ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল দেখুন এখানে