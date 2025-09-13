বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে অনলাইনে আবেদন
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
পদের নাম ও বিবরণ
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)
পদসংখ্যা: ৯২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. সরকার স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট থেকে টেলিকমিউনিকেশন্স/ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার/ইলেকট্রনিকস/তথ্যপ্রযুক্তি ধরনের সমসাময়িক বিষয়ে (যেমন: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই); কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই); ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই); ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই); ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইসিই), সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যূন ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রি বা সমমানের (ইউজিসি কর্তৃক ইকুইভ্যালেন্স) বৈদেশিক ডিগ্রি থাকিতে হইবে।
২. যেসব প্রার্থী গ্রেডিং সিস্টেমে পাস করেছেন তাঁদের স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রি বা সমমানের বৈদেশিক ডিগ্রিতে সিজিপিএ ৪.০০ (চার) স্কেলে ন্যূনতম ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ শূন্য) এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষা ও মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫০ (তিন দশমিক পাঁচ শূন্য) থাকিতে হইবে। অন্যদের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ বা সমমান গ্রহণযোগ্য নহে। অন্য কোনো জিপিএ/সিজিপিএ স্কেলের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুসারে জিপিএ/সিজিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) বা ৪.০০ (চার) স্কেলে রূপান্তর করিতে হইবে।
আবেদনের শর্তাবলি
প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত মেধাতালিকার প্রথম ১২০০ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বর ৮০ ও লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর হবে ৪০। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ ও মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ১০। কোনো প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে তিনি চূড়ান্তভাবে অকৃতকার্য হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।
লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় যথাসময়ে বিটিসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিতরা স্থান, তারিখ ও সময় মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত, তাঁদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি ছাড়পত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। কোনো প্রার্থী ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
আবেদন ফি: ২৩০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। অনগ্রসর নাগরিকদের ফি বাবদ প্রার্থীদের অফেরতযোগ্য ৫৬ টাকা প্রদান করতে হবে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
বেতন: ৩০,৮০০-৭৭,৮৩০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতনের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।