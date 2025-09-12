খবর

এ সপ্তাহে (৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর) সেরা সরকারি চাকরি, মোট পদ ১৪০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

নতুন মাসের সরকারী চাকরিপ্রত্যাশীরা বেশ কয়েকটি বড় নিয়োগ পেয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেসামরিক পদের নিয়োগ, ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ। প্রথম আলোর প্রাপ্ত ১২টি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ পদে জনবল চাকরি পাবেন। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে একনজরে দেখে নিন সেগুলো—

*অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
*ভূমি মন্ত্রণালয়ের বড় নিয়োগ, পদ ১২৪
*স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বড় নিয়োগ নেত্রকোনায়, পদ ১৪৩
*দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, পদ ৮৫
*জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়োগ, পদ ৫৭
*পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি
*ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চাকরি, পদ ৪১
*পাসপোর্ট অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ২৭টি, আবেদন শুরু ১৪ সেপ্টেম্বর
*বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা
*ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম–১০ম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
*প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন নবম গ্রেডে নিয়োগ, স্নাতকে আবেদন
*পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে নবম গ্রেডে চাকরি

