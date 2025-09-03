নিয়োগ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৬৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের রাজস্বখাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৮ ধরনের পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ২৬ আগস্ট প্রকাশিত এ–সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদগুলো অস্থায়ী। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নিয়মাবলি ও শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের সব জেলার স্থায়ী নাগরিকেরা অনলাইনে এ সব পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা—
১. স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১৩
বেতনস্কেল: ১০২০০–২৪৬৮০ টাকা
২. মোটর মেকানিক
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
৩. ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৪. অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৫. পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৬. রিসিপশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৭. গ্রন্থাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৮. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা


আবেদনে বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—
* অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হয়েছে : ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ, সকাল ১০টা।
* অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিকেল ৫টা।
* আবেদনপত্র জমাদানের পর পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের  মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।
* এ চাকরিসংক্রান্ত বিস্তারিত সব তথ্য দেখুন এখানে

