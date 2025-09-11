নিয়োগ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বড় নিয়োগ, পদ ১২৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পে ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ১২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ১২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন আজ বৃহস্পতিবার থেকে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

পদগুলোর বিবরণ ও সংখ্যা
১. সিস্টেম অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর
সাকল্যে বেতন: ৬৬ হাজার টাকা

২. প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর
সাকল্যে বেতন: ৫৬ হাজার ৫২৫ টাকা

৩. সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ৩৫ হাজার ৬০০ টাকা

ফাইল ছবি: প্রথম আলো

৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ২১ হাজার ৭০০ টাকা

৫. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২০ (কমবেশি)
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর
সাকল্যে বেতন: ১৯ হাজার ৩০০ টাকা
বয়স: ১–৯-২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে হতে হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আবেদন অবশ্যই অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করতে হবে।

আবেদন শেষ কবে

আবেদনের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আবেদন ফি জমাদানের শেষ তারিখ
অনলাইনে আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৪ নম্বর পদের জন্য: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৫ নম্বর পদের জন্য: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান

লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও প্রকল্পের ওয়েবসাইটে এবং প্রার্থীর মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।

চাকরির মেয়াদ

প্রকল্প মেয়াদে (জুন ২০২৬ অথবা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে মেয়াদকালীন পর্যন্ত) অস্থায়ী ভিত্তিতে।

