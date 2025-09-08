৩৩০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে বেসরকারি সংস্থা, দেখে নিন বিস্তারিত

৩৩০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে বেসরকারি সংস্থা, দেখে নিন বিস্তারিত
বেসরকারি সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৫টি পদে মোট ৩৩০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে সংস্থাটি।
পদের নাম ও বিবরণ
১. এরিয়া ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স বা চার বছর মেয়াদি অনার্স। এনজিও বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ কার্যক্রমে একসঙ্গে ৫টি ব্রাঞ্চ পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং রিপোর্টিংয়ে দক্ষ হতে হবে। মোটরসাইকেল চালনায় সক্ষম ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: শিক্ষানবিশকালে (৪ মাস) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাসিক বেতন–ভাতা হবে ৪৩ হাজার ৭০০ থেকে ৬৫ হাজার টাকা। মোবাইল ভাতা ১ হাজার, জ্বালানি ভাতা ৩ হাজার ৫০০, দূরত্ব ভাতা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ক্রেডিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর
২. ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স বা স্নাতক ডিগ্রি। এনজিও বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ কার্যক্রমে ব্রাঞ্চ পরিচালনায় কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং রিপোর্টিংয়ে দক্ষ হতে হবে। মোটরসাইকেল চালনায় সক্ষম ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: শিক্ষানবিশকালে (৪ মাস) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাসিক বেতন–ভাতা হবে সর্বসাকল্যে ৩৩ হাজার ৩১৩ থেকে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়া মোবাইল ভাতা ৭০০, জ্বালানি ভাতা ৩ হাজার, দূরত্ব ভাতা, আবাসন ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ক্রেডিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর
৩. সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (ফিল্ড কালেকশন)
পদসংখ্যা: ১০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স বা স্নাতক ডিগ্রি। এনজিও বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে কমপক্ষে ২ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: শিক্ষানবিশকালে (৪ মাস) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাসিক বেতন–ভাতা হবে সর্বসাকল্যে ২৫ হাজার ৯৭০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া দূরত্ব ভাতা, আবাসন ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ক্রেডিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর
৪. ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ১০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স বা স্নাতক ডিগ্রি। এনজিও বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে কমপক্ষে ১-২ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: শিক্ষানবিশকালে (৪ মাস) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাসিক বেতন–ভাতা হবে সর্বসাকল্যে ২৫ হাজার ৯৭০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া দূরত্ব ভাতা, আবাসন ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ক্রেডিট ভাতা প্রাপ্য হবেন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর
৫. ট্রেইনি ফিল্ড স্টাফ
পদসংখ্যা: ১০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ডিগ্রি পাস। এনজিও বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মোটরসাইকেল চালনার দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: প্রশিক্ষণকালে মাসিক সম্মানী হবে সর্বসাকল্যে ১০ হাজার টাকা। সন্তোষজনকভাবে দুই মাস প্রশিক্ষণকাল সমাপ্ত করার পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন–ভাতাসহ অন্য সুবিধাদি প্রদান করা হবে।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর
আবেদনের নিয়ম
লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত (ই–মেইল, মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ), সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদের ফটোকপি এসকেএস ফাউন্ডেশন, কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০ ঠিকানায় ডাক, কুরিয়ার অথবা সরাসরি পাঠাতে হবে।