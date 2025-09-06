হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলে এটি কেবল একাডেমিক দিক থেকেই নয়, আর্থিক দিক থেকেও একটি বড় ‘বিনিয়োগ’। সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হার্ভার্ডে অর্থনীতি পড়তে যে খরচ হয় এবং কীভাবে শিক্ষার্থীরা আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তা তুলে ধরা হয়েছে।
হার্ভার্ডে খরচের কাঠামো
হার্ভার্ডে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি পড়ার মোট খরচের মধ্যে রয়েছে টিউশন ফি, আবাসন ও খাবার, স্বাস্থ্যবিমা, বইপত্র ও যাতায়াত খরচ। ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে হার্ভার্ড কলেজের শুধু টিউশন ফি প্রায় ৫৯ হাজার ৩২০ ডলার। অন্যান্য খরচ যোগ করলে মোট বাৎসরিক খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৮৬ হাজার ৯২৬ ডলার (প্রায় ৯৫ লাখ টাকা)।
খাত অনুযায়ী বাৎসরিক খরচ (মার্কিন ডলার)
টিউশন ফি: ৫৬,০০০–৫৯,০০০
মোট খরচ (আবাসন, খাবার, ফি ইত্যাদিসহ): ৮৩,০০০–৮৭,০০০
অন্যান্য ব্যয় (যাতায়াত, বইপত্র, ব্যক্তিগত খরচ): ২০,০০০–২৬,০০০
আর্থিক সহায়তার সুযোগ
হার্ভার্ডে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে: যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ২ লাখ ডলার বা তার কম, তারা পুরোপুরি টিউশন ফি মওকুফ পাবে। যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ১ লাখ ডলার বা তার কম, তাদের সব খরচ (টিউশন, আবাসন, খাবার, স্বাস্থ্যবিমা ও যাতায়াত) সম্পূর্ণ বহন করা হবে। এ ছাড়া প্রথম ও তৃতীয় বর্ষে অতিরিক্ত দুই হাজার ডলার অনুদান দেওয়া হবে।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের খরচ
হার্ভার্ডের আর্থিক সহায়তা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে যাতায়াত খরচ ও কিছু অতিরিক্ত ব্যয় শিক্ষার্থীকে নিজে বহন করতে হয়। এ কারণে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মোট খরচ কিছুটা বেশি হয়।
কেন এটি একটি বিনিয়োগ
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখান থেকে অর্থনীতিতে ডিগ্রি অর্জন করলে বিশ্বমানের চাকরির সুযোগ ও উচ্চ আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, খরচ অনেক বেশি হলেও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, যা ভবিষ্যতে পেশাগত জীবনে বহুগুণে লাভজনক হতে পারে।
হার্ভার্ডে অর্থনীতি পড়তে বছরে খরচ হয় প্রায় ৮৩ হাজার থেকে ৮৭ হাজার ডলার। তবে আর্থিক সহায়তার কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরা অনেকাংশে বা সম্পূর্ণভাবে বিনা মূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ পান। তাই ভর্তি হওয়ার আগে খরচের পূর্ণ কাঠামো ও সহায়তার সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া জরুরি।