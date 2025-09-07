অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনবল নিয়োগে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
অসামরিক বিভিন্ন পদে ৮ শতাধিক লোক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন। ১০তম থেকে ২০তম গ্রেডে এসব পদে যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন যে কেউ।
বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর (শর্তসাপেক্ষে শিথিলযোগ্য)
আবেদন ফি: ২০০ টাকা
আবেদনের সময়সীমা—
১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
সতর্কীকরণ—
সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সব কার্যক্রম সেনানিবাসের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র সেনানিবাসের সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ডাকযোগে প্রদান করা হয়। সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রতারক বা দালালের কবল থেকে সর্তক থাকুন। কেউ আর্থিক লেনদেনসহ কোনো প্রকার প্রতারণা করার চেষ্টা করলে তাকে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করুন। ভুয়া ঠিকানা, ভুয়া সনদপত্র কিংবা ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে ভর্তির তথ্য উদ্ঘাটিত হলে চাকরির যেকেনো পর্যায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা (বরখাস্তকরণসহ) গ্রহণ করা হবে।
