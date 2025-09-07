মেট্রোরেল সম্পর্কে জেনে নিন ৩৫টি প্রশ্ন
১. ঢাকা মেট্রোরেলের ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?
উত্তর: ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)।
২. মেট্রোরেলের প্রথম রেললাইনের নাম কী?
উত্তর: এমআরটি লাইন-৬।
৩. বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ২৮ ডিসেম্বর ২০২২।
৪. ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ২৬ জুন ২০১৬।
৫. ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।
৬. এমআরটি লাইন-৬ মেট্রোরেল প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয় কবে?
উত্তর: ১৮ ডিসেম্বর ২০১২।
৭. প্রথম দফায় ঢাকা মেট্রোরেল বা এমআরটি-৬ লাইনের দৈর্ঘ্য কত ছিল?
উত্তর: ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার।
৮. ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের বর্তমান দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর: ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার।
৯. সংশোধিত প্রকল্পে (এমআরটি লাইন-৬) বর্তমান মেট্রোরেল হবে কোন স্টেশন পর্যন্ত?
উত্তর: উত্তরা থেকে কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত।
১০. মেট্রোরেলের সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি কত?
উত্তর: ১১০ কিলোমিটার/ঘণ্টা।
১১. মেট্রোরেল প্রকল্পে অর্থায়ন করছে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর: জাইকা (৭৫ শতাংশ) ও বাংলাদেশ সরকার।
১২. মেট্রোরেল প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় কত টাকা?
উত্তর: ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা।
১৩. ডিএমটিসিএল বা ঢাকা মেট্রোরেল ট্রানজিট কোম্পানি কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ২০১৩ সালের ৩ জুন।
১৪. ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: দিল্লি মেট্রোরেল করপোরেশন।
১৫. মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ পরিচালনা করছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর: থাইল্যান্ডের ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ও চায়নার সিনোহাইড্রো করপোরেশন।
১৬. বর্তমানে মেট্রোরেলের স্টেশনসংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১৭।
১৭. ঢাকা মেট্রোরেলের স্টেশনগুলোর নাম কী?
উত্তর: উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর ১১, মিরপুর ১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর।
১৮. মেট্রোরেলের কোচগুলো কোন দেশ থেকে এসেছে?
উত্তর: জাপান।
১৯. মিরপুর ১০ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেলের প্রথম পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয় কত তারিখে?
উত্তর: ২৯ নভেম্বর ২০২১।
২০. আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১২ ডিসেম্বর ২০২১।
২১. মেট্রোরেলের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর: ১৮০ মিটার।
২২. মেট্রোরেলের প্রতিটি পিলারের ব্যাস ও উচ্চতা কত?
উত্তর: প্রতিটি পিলারের ব্যাস ২ মিটার, উচ্চতা ১৩ মিটার।
২৩. মেট্রোরেলের স্টেশনগুলো কত তলাবিশিষ্ট?
উত্তর: তিনতলা।
২৪. মেট্রোরেলের প্রতিটি ট্রেনের সর্বোচ্চ কত যাত্রী নিতে সক্ষম?
উত্তর: ২ হাজার ৩০৮ জন।
২৫. মেট্রোরেলের মোট ট্রেন আছে কতটি?
উত্তর: ২৪টি।
২৬. মেট্রোরেলের যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা কত?
উত্তর: ঘণ্টায় ৬০ হাজার ও দৈনিক ৫ লাখ। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে
৩ লাখ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করছেন।
২৭. মেট্রোরেল এক দিনে রেকর্ড কত যাত্রী পরিবহন করেছে?
উত্তর: ৪ লাখ ৩ হাজার ১৬৪ জন (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।
২৮. MRT শব্দের পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Mass Rapid Transit.
২৯. RSTP শব্দের পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Revised Strategic Transport Plan.
৩০. JICA শব্দের পূর্ণ রূপ কী?
উত্তর: Japan International Cooperation Agency.
৩১. মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালকের নাম কী?
উত্তর: মরিয়ম আফিজা।
৩২. বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে মেট্রোরেলে যুক্ত হয়েছে?
উত্তর: ৬০তম দেশ।
৩৩. বাংলাদেশের মেট্রোরেলের লোগোর ডিজাইন কে করেছেন?
উত্তর: আলী আহসান নিশান।
৩৪. মেট্রোরেলের মেট্রো ট্র্যাকের ধরন?
উত্তর: Dual Continuous Welded Rail.
৩৫. মেট্রোরেল উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কত টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট চালু করেছে?
উত্তর: ৫০ টাকা।