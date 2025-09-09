নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবেফাইল ছবি

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক (এক্স ক্যাডার-সিকিউরিটি) পদে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ।

পদের নাম ও বিবরণ—

১। অতিরিক্ত পরিচালক (এক্স ক্যাডার-সিকিউরিটি)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: সশস্ত্র বাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত/পিআরএল গমনকারী ন্যূনতম মেজর সমমর্যাদার কর্মকর্তা। পিএসসি থাকতে হবে। নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে:

ক. কেপিআই প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ডিজিটাল সিকিউরিটি ও অটোমেশন–সংক্রান্ত কাজ।

খ. সিসিটিভি মনিটরিংসহ ফিজিক্যাল সিকিউরিটির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় সাধনসংক্রান্ত কাজ।

গ. নিরাপত্তাব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসংক্রান্ত কাজ।

ঘ. জনবল, সরঞ্জাম, নজরদারি ব্যবস্থাপনা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কাজ।

বেতন: ২,২৫,০০০ টাকা।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

চুক্তির মেয়াদ: ৩ বছর।

আবেদনের শেষ তারিখ

৫ অক্টোবর ২০২৫

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদেরকে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত (নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসংবলিত) এবং প্রমাণক দলিলাদিসহ (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, অবসর গ্রহণসংক্রান্ত আদেশ, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপি) পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০–এর বরাবরে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইলে ([email protected]) প্রেরণ করতে হব।

