ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম–১০ম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ১৭টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর
২. সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিদ্যুৎ প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয়। শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৩. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্র প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয়। শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
৪. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে পুরকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
৫. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে যান্ত্রিক, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- (১০ম গ্রেড)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

আবেদনের সময়সীমা
১. আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়—৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা।
২. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়— ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫টা।

আবেদন ফি
১. সব পদের জন্য ভ্যাটসহ আবেদন ফি ২২৩/– টাকা।
২. সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরা) ভ্যাটসহ আবেদন ফি ৫৬/– টাকা।


নির্দেশনা
১। আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবে।
২। অনলাইনে ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
বিস্তারিত

