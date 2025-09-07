পাসপোর্ট অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ২৭টি, আবেদন শুরু ১৪ সেপ্টেম্বর
১৩ থেকে ১৮তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৬টি পদে ২৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ৫০ ও ৮০ শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ।
বেতন ও স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-(গ্রেড-১৩)
২। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও কম্পিউটার ব্যবহারসংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি, টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২৮ শব্দ।
বেতন ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)
৩। অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৯
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি; কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।
বেতন ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)
৪। রেকর্ড কিপার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।
বেতন ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)
৫। ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তবে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ////////////////////অ্যাপটিচ্যুড////////////////////// পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)
৬। ক্যাশ সরকার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন ও স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০/-(গ্রেড-১৮)
বয়সসীমা
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সাধারণ ও অন্য সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
১। প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণপূর্বক আবেদন করতে পারবেন।
২। অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থীর স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ X প্রস্থ ৮০) পিক্সেল ও সাম্প্রতিক তোলা স্পষ্ট রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ X প্রস্থ ৩০০) পিক্সেল করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা ও ৬ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ৬ টাকাসহ সর্বমোট ৫৬ টাকা অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দেবেন।
তবে সব গ্রেডের অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীরা পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ৫৬ টাকা অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দেবেন।
আবেদনের সময়সীমা
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০: ০০টা থেকে ০৫ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত।