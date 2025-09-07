নিয়োগ

আইসিবি খণ্ডকালীন চাকরি, অফিস ৪ ঘণ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) নতুন আর একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল রিটেইনার’ পদে খণ্ডকালীন লোকবল নিয়োগ দেবে। ৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।

এর আগে ২৯ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইসিবি পাঁচ ধরনের পদে ৪৭ জনকে নিয়োগ দেবে

পদের নাম: মেডিকেল রিটেইনার

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ থেকে ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।

মেডিসিন বিষয়ে এফসিপিএস/এমআরসিপি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা: চিকিৎসাকাজে কমপক্ষে সাত বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।

মাসিক রিটেইনার ফি: ৪৫,০০০ টাকা।

আরও পড়ুন

বিসিএস নন-ক্যাডার নিয়োগে জটিলতা, সমাধান কোন পথে

উৎসব বোনাস: মাসিক রিটেইনার ফির ৫০ শতাংশ হারে দুটি ঈদ উৎসবে বোনাস দেওয়া হবে।

নববর্ষ ভাতা: মাসিক রিটেইনার ফির ২০ শতাংশ হারে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হবে।

চাকরির বৃত্তান্ত

  • সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নির্ধারিত কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে। অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

  • প্রয়োজনে কর্মচারীরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মেডিকেল রিটেইনার তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন এবং এ বাবদ প্রতি ভিজিটের জন্য তিনি ২৫০ টাকা ফি প্রাপ্য হবেন।

  • প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

  • নিয়োগের মেয়াদ ১ (এক) বছর, যা শেষ হওয়ার পর নবায়নযোগ্য।

  • রিটেইনারশিপ উভয় পক্ষের ১ (এক) মাসের নোটিশে বাতিল করা যাবে।

আরও পড়ুন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত

আবেদনপদ্ধতি: প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, নাগরিকত্ব সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সনদ, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত অনুলিপি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: উপমহাব্যবস্থাপক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল # ১৪), ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫।

আরও পড়ুন

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরি, ৫ পদে নেবে ৪৭ জন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন