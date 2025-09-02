নিয়োগ

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরি, ৫ পদে নেবে ৪৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করতে আগ্রহী তারা আইসিবির এসব পদে আবেদন করতে পারেনপ্রথম আলো ফাইল ছবি

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পাঁচ ধরনের পদে মোট ৪৭ জনকে নিয়োগ দেবে আইসিবি। আবেদনপ্রক্রিয়া গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নূ৵নতম স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আরও পড়ুন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগবিধিতে পরিবর্তন

২. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৫টি।
আবেদনে যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. পদের নাম: ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৫টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

ছবি: খালেদ সরকার

৪. পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৪টি।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা:  কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আরও পড়ুন

যে ১০ দক্ষতা অর্জন বা কখনো কেড়ে নিতে পারবে না এআই

আবেদনপদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা শুধু ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট এ অনলাইন আবেদন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকা এবং ৫ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

আরও পড়ুন

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা: দেখে নাও ২০২৬ সালের সিলেবাস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন