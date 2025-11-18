৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার জন্য পিএসসির নতুন নির্দেশনা
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে উপস্থিতি–সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ১৩ নভেম্বর কমিশনের ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সিট খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে হলে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, পরীক্ষা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জোড় ও বিজোড়ে বিন্যস্ত করে কক্ষওয়ারি দৈবচয়ন ভিত্তিতে সাজিয়ে হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নিজ আসন এবং কক্ষ চিহ্নিত করা একটু সময়সাপেক্ষ। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজ আসন এবং কক্ষ চিহ্নিত করার জন্য লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি প্রবেশপত্রে এবং পরীক্ষা পরিচালনা–সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনায় উল্লেখ রয়েছে।