পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ: আগের চেয়ে কমেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাড়ছে পদের সংখ্যা

পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ: আগের চেয়ে কমেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাড়ছে পদের সংখ্যা
বাংলাদেশ পুলিশে ‘ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি)’ পদে চলতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৬৯৪টি। গত ৯ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং ৩০ অক্টোবর আবেদন শেষ হলেও বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কোনো পদসংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে প্রাথমিক অনির্ধারিত পদের এ নিয়োগে শেষ পর্যন্ত ৬ হাজার কনস্টেবল পদে নিয়োগ পাওয়ার বড় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এতে আগের বিজ্ঞপ্তির তুলনায় এবার আবেদনকারী কম হলেও পদের সংখ্যা তিন গুণ পর্যন্ত বাড়ায় প্রার্থীদের লড়াই সহজ হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
নিয়োগের সার্বিক তথ্য নিশ্চিত করেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস) কামারুম মুনিরা। তিনি প্রথম আলোকে জানান, চলমান বিজ্ঞপ্তিতে সারা দেশ থেকে মোট ১ লাখ ২ হাজার ৬৯৪ জন চাকরিপ্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেছেন।
নিয়োগ সংখ্যার রূপরেখা তুলে ধরে কামারুম মুনিরা আরও বলেন, পুলিশে বর্তমানে ২ হাজার কনস্টেবল পদ শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে নতুন ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদনের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে শূন্য ২ হাজার পদের পাশাপাশি প্রস্তাবিত ১০ হাজার পদ থেকে আরও ৪ হাজার নতুন কনস্টেবল এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। অর্থাৎ চলমান প্রক্রিয়ায় মোট ৬ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রস্তাবিত ১০ হাজার পদের মধ্যে বাকি ৬ হাজার পদ পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ধাপে ধাপে নেওয়া হবে।
দুটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির তুলনামূলক চিত্র
কনস্টেবল নিয়োগের গত বিজ্ঞপ্তি ও চলতি বিজ্ঞপ্তির তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রার্থীদের প্রতিযোগিতার চিত্রে বেশ কিছু স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত আগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্টভাবে ২ হাজার ৭০৩টি কনস্টেবল পদ উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই পদের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ১ লাখ ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এর ফলে প্রতিটি পদের জন্য গড়ে লড়তে হয়েছিল ৪৭ জন প্রার্থীকে।
অন্যদিকে, ৯ অক্টোবর প্রকাশিত বর্তমান বিজ্ঞপ্তির শুরুতে কোনো পদসংখ্যা বলা হয়নি। তবে ৩০ অক্টোবর আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে দেখা যায়, মোট আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৬৯৪টি। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে অতিরিক্ত পদ যুক্ত হয়ে মোট নিয়োগসংখ্যা ৬ হাজারে উন্নীত হলে, গড়ে প্রতি পদের জন্য লড়বেন মাত্র ১৭ জন প্রার্থী।
সহজ কথায়, আগের বিজ্ঞপ্তির তুলনায় এবার মোট আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার কম। আবার একই সঙ্গে নিয়োগের পদের সংখ্যা ২ হাজার ৭০৩টি থেকে বেড়ে ৬ হাজারে পৌঁছানোর বড় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আগের যেকোনোবারের চেয়ে এবার প্রার্থীদের পুলিশ বাহিনীতে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি।
নিয়োগের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি
জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মাঠপর্যায়ে সেবার মান বাড়াতে তরুণ ও দক্ষ জনবল নিয়োগে জোর দিচ্ছে সরকার। তবে আবেদনের সংখ্যা যা–ই হোক না কেন, চূড়ান্ত বাছাইয়ে মেধার পাশাপাশি শারীরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করতে বেশ কয়েকটি কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক যোগ্যতা দেখা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে শারীরিক মাপ ও শারীরিক সহনশীলতা পরীক্ষা (পিইটি), লিখিত পরীক্ষা এবং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে।
নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। মেধা, শারীরিক সক্ষমতা ও যোগ্যতার বাইরে কোনো ধরনের রাজনৈতিক তদবির, আর্থিক লেনদেন কিংবা ভুয়া তথ্য প্রদান সহ্য করা হবে না। বাছাই প্রক্রিয়ার যেকোনো স্তরে কোনো অসত্য তথ্য বা জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রার্থীর আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।