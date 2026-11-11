নিয়োগ

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৫৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
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বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫৫। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: গাইড

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১১

বেতন স্কেল: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

২. পদের নাম: ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ১১

বেতন স্কেল: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

৩. পদের নাম: লেজিসলেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: ফটোগ্রাফার (স্টিল)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

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৫. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (নেটওয়ার্ক)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৬. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (হার্ডওয়্যার)

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৭. পদের নাম: টিভি টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৮. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৯. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

১০. পদের নাম: গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

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১১. পদের নাম: সহকারী সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১২

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

১২. পদের নাম: অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৫

বেতন স্কেল: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

১৩. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৬

গ্রেড: ১৫

বেতন স্কেল: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৫. পদের নাম: আইন সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৬. পদের নাম: অফসেট প্রিন্টার্স টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৭. পদের নাম: প্রটোকল অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৮. পদের নাম: লাইনম্যান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১৯. পদের নাম: ক্যামেরাম্যান সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৭

বেতন স্কেল: ২১,৪০০-৫১,৯০০ টাকা।

২০. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২৪

গ্রেড: ১৮

বেতন স্কেল: ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।

২১. পদের নাম: মোয়াজ্জিন

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৯

বেতন স্কেল: ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

২২. পদের নাম: মেকানিক গ্রেড-সি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৯

বেতন স্কেল: ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

২৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৪. পদের নাম: সহকারী ডেসপাচ রাইডার

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৫. পদের নাম: কামরা পরিচারক/পরিচারিকা

পদসংখ্যা: ১৪

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ১০

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৭. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (পূর্বনাম ঝাড়ুদার)

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

২৮. পদের নাম: ক্লিনার/হেল্লার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনে বয়সসীমা

১২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ ও ২ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;

৩ থেকে ১৮ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

১৯ থেকে ২৮ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ নভেম্বর ২০২৬, রাত ১২.০১ মিনিট।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

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